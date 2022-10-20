Путин поручил продлить «Дальневосточную ипотеку» до 2030 года

Президент РФ Владимир Путин поручил продлить действие программы «Дальневосточная ипотека» до 2030 года, сообщает пресс-служба Кремля.

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Как говорится в перечне поручений главы государства по итогам Восточного экономического форума (ВЭФ), ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

О необходимости продлить «Дальневосточную ипотеку» российский лидер заявил в сентябре 2022 года, назвав программу востребованной и эффективной.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что принято решение бессрочно продлить программу льготного кредитования «Сельская ипотека», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Михаил МишустинИпотекаДальний ВостокВладимир Путин
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