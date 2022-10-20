Путин поручил продлить «Дальневосточную ипотеку» до 2030 года
Президент РФ Владимир Путин поручил продлить действие программы «Дальневосточная ипотека» до 2030 года, сообщает пресс-служба Кремля.
Как говорится в перечне поручений главы государства по итогам Восточного экономического форума (ВЭФ), ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
О необходимости продлить «Дальневосточную ипотеку» российский лидер заявил в сентябре 2022 года, назвав программу востребованной и эффективной.
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что принято решение бессрочно продлить программу льготного кредитования «Сельская ипотека», сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+10 067 / сут.
Умерли
389 тыс.+90 / сут.
Выздоровели
20,7 млн+18 352 / сут.
- СМИ: Михаил Галактионов на следующей неделе возглавит «Локомотив»
- СМИ: Владелец Zara может продать свой бизнес в РФ ливанской компании
- СМИ: немецкий автоконцерн Volkswagen ищет инвестора на свои заводы в России
- Британия расширила санкции в отношении РФ
- Путин пострелял из снайперской винтовки на полигоне в Рязанской области
- Путин наградил Аркадия Ротенберга орденом
- Путин поручил продлить «Дальневосточную ипотеку» до 2030 года
- Путин поручил рассмотреть вопрос о целесообразности национального рейтинга вузов
- В Киргизии объявлена добровольная мобилизация
- Чешский суд оправдал россиянина Александра Франчетти
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru