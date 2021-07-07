Путин поручил проанализировать все обращения на прямую линию
Президент России Владимир Путин рекомендовал Общероссийскому народному фронту (ОНФ) до 30 ноября проанализировать все обращения граждан, которые поступили в рамках состоявшейся 30 июня прямой линии, сообщает пресс-служба Кремля.
Результаты анализа глава государства поручил направить для рассмотрения как в администрацию президента, так и в правительство РФ и заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, а также высшим должностным лицам субъектов РФ.
Ранее руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов заявил, что положительные эмоции при просмотре прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным испытали половина россиян.
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным прошла 30 июня, сообщает телеканал «360». В ходе мероприятия, которое длилось три часа 42 минуты, российский лидер ответил на 68 вопросов.
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