Путин поручил проанализировать все обращения на прямую линию

Президент России Владимир Путин рекомендовал Общероссийскому народному фронту (ОНФ) до 30 ноября проанализировать все обращения граждан, которые поступили в рамках состоявшейся 30 июня прямой линии, сообщает пресс-служба Кремля.

Результаты анализа глава государства поручил направить для рассмотрения как в администрацию президента, так и в правительство РФ и заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, а также высшим должностным лицам субъектов РФ.

Ранее руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов заявил, что положительные эмоции при просмотре прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным испытали половина россиян.

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным прошла 30 июня, сообщает телеканал «360». В ходе мероприятия, которое длилось три часа 42 минуты, российский лидер ответил на 68 вопросов.

