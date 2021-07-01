Россияне испытали положительные эмоции от прямой линии с Путиным
Руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов зявил, что положительные эмоции при просмотре прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным испытали половина россиян, сообщает РИА Новости.
По его словам, «уровень позитивных оценок (50%) оказался практически в два раз выше уровня негативных», и чаще всего это были надежда, уважение и доверие.
Мамонов уточнил, что негативные эмоции при просмотре прямой линии испытали 28% респондентов, а у 20% граждан были как положительные, так и отрицательные эмоции.
«67% заявили, что им было интересно либо всё выступление, либо большая его часть, а 12% заявили, что мероприятие неинтересное», - отмтил Мамонов.
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным прошла 30 июня, сообщает телеканал «360». В ходе мероприятия, которое длилось три часа 42 минуты, российский лидер ответил на 68 вопросов.
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