Путин поручил принять закон об утилизации упаковки

Документ призван узаконить принцип «загрязнитель платит» - чем менее экологична упаковка, тем выше будет ставка экологического сбора. Такой подход призван стимулировать производителей переходить на перерабатываемую упаковку.

Реформа отрасли обращения с отходами стартовала в стране с 2019 года. Цель состоит в том, чтобы сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему незаконных свалок. Ещё одна задача – в разы уменьшить объемы отходов, перемещаемых на полигоны.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее в Госдуме предложили запретить мусоропроводы во всех новостройках, а также заварить их в старых домах.

