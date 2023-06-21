Путин поручил принять закон об утилизации упаковки

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров во взаимодействии с Государственной думой принять закон, который предусматривает расширенную ответственность производителей за утилизацию упаковки. Информация о таком распоряжении появилась на официальном сайте Кремля.

Закон должен быть принят за время весенней сессии нижней палаты парламента. Ранее данную тему на совещании в правительстве подняла заместитель его председателя Виктория Абрамченко. Она призвала оперативно решить этот вопрос.

«Где свобода выбора?»: В Госдуме выступили против запрета мусоропровода в домах

Документ призван узаконить принцип «загрязнитель платит» - чем менее экологична упаковка, тем выше будет ставка экологического сбора. Такой подход призван стимулировать производителей переходить на перерабатываемую упаковку.

Реформа отрасли обращения с отходами стартовала в стране с 2019 года. Цель состоит в том, чтобы сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему незаконных свалок. Ещё одна задача – в разы уменьшить объемы отходов, перемещаемых на полигоны.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее в Госдуме предложили запретить мусоропроводы во всех новостройках, а также заварить их в старых домах.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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