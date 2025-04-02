Путин поручил принять закон о возмещении украденных кибермошенниками денег
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Центробанку принять закон для возмещения гражданам денег, которые были украдены кибермошенниками. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Уточняется, что речь идёт о случаях непринятия банками и операторами связи мер противодействия.
В частности, следует проработать обязанность возмещать клиентам денежные средства, похищенные при взломе мобильных приложений кредитных организаций, которые установлены на гаджетах клиентов.
Также глава государства поручил рассмотреть вопрос о целесообразности признания в качестве отягчающего обстоятельства использование при совершении правонарушения технологий искусственного интеллекта.
Ранее Путин подписал закон, направленный на защиту россиян о телефонных и кибермошенников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru