Путин поручил принять закон о возмещении украденных кибермошенниками денег

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Центробанку принять закон для возмещения гражданам денег, которые были украдены кибермошенниками. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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Уточняется, что речь идёт о случаях непринятия банками и операторами связи мер противодействия.

В частности, следует проработать обязанность возмещать клиентам денежные средства, похищенные при взломе мобильных приложений кредитных организаций, которые установлены на гаджетах клиентов.

Также глава государства поручил рассмотреть вопрос о целесообразности признания в качестве отягчающего обстоятельства использование при совершении правонарушения технологий искусственного интеллекта.

Ранее Путин подписал закон, направленный на защиту россиян о телефонных и кибермошенников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сайт Кремля
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