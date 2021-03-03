Путин поручил принять закон о плавающих ставках по кредитам для физлиц

Правительство России и Центробанк должны принять закон о порядке изменения плавающих ставок и сроков по кредитам для граждан страны. Об этом сообщается в перечне поручений президента Владимира Путина по итогам совещания о ситуации в банковской сфере, опубликованном на сайте Кремля.

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Отмечается, что законодательное регулирование изменений «переменных процентных ставок и (или) сроков возврата потребительского кредита (займа), в том числе обязательства по которому обеспечены ипотекой» призвано ограничить возможные риски россиян.

Поручение главы государства должно быть исполнено к 15 июля. Ответственными за его выполнение назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава Банка России Эльвира Набиуллина.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:КредитыЦентробанкПравительство РоссииВладимир Путин
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