Путин поручил принять закон о плавающих ставках по кредитам для физлиц
Правительство России и Центробанк должны принять закон о порядке изменения плавающих ставок и сроков по кредитам для граждан страны. Об этом сообщается в перечне поручений президента Владимира Путина по итогам совещания о ситуации в банковской сфере, опубликованном на сайте Кремля.
Отмечается, что законодательное регулирование изменений «переменных процентных ставок и (или) сроков возврата потребительского кредита (займа), в том числе обязательства по которому обеспечены ипотекой» призвано ограничить возможные риски россиян.
Поручение главы государства должно быть исполнено к 15 июля. Ответственными за его выполнение назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава Банка России Эльвира Набиуллина.
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