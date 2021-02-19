Юрист назвал способ обойти уловки банков при кредитовании
Банки, как правило, используют манипуляции, когда хотят навязать свои продукты, особенно если речь идет о крупном кредите, сообщает «Прайм» со ссылкой на генерального директора юридической компании Urvista Алексея Петропольского.
По его словам, финансовому учреждению нужно продать страховку, которая может оказаться в несколько раз дороже, чем у конкурентов. «Если же вы попытаетесь отказаться от навязанной страховки, вам скажут, что у вас повысится процент, а возможно, откажут и в самом кредите», – сообщил юрист.
Согласно закону, выбор страховой компании никак не должен отразиться на стоимости ипотеки, процентном соотношении и одобрении самой сделки.
Ранее был назван способ вернуть банку взятый займ.
Если клиент успел получить деньги, то беспрепятственно расторгнуть договор с банком можно в течение 14 дней после его подписания, что предусматривается законом.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+13 447 / сут.
Умерли
81 926+480 / сут.
Выздоровели
3,7 млн+18 730 / сут.
- Юрист назвал способ обойти уловки банков при кредитовании
- При беспорядках в Испании задержали более десятка человек
- Панин назвал стоимость своей испанской квартиры
- Россиянам напомнили о коротком рабочем дне в субботу
- Perseverance сел на Марсе и передал первую фотографию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru