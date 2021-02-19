Юрист назвал способ обойти уловки банков при кредитовании

Банки, как правило, используют манипуляции, когда хотят навязать свои продукты, особенно если речь идет о крупном кредите, сообщает «Прайм» со ссылкой на генерального директора юридической компании Urvista Алексея Петропольского.

По его словам, финансовому учреждению нужно продать страховку, которая может оказаться в несколько раз дороже, чем у конкурентов. «Если же вы попытаетесь отказаться от навязанной страховки, вам скажут, что у вас повысится процент, а возможно, откажут и в самом кредите», – сообщил юрист.