Юрист назвал способ обойти уловки банков при кредитовании

Банки, как правило, используют манипуляции, когда хотят навязать свои продукты, особенно если речь идет о крупном кредите, сообщает «Прайм» со ссылкой на генерального директора юридической компании Urvista Алексея Петропольского.

По его словам, финансовому учреждению нужно продать страховку, которая может оказаться в несколько раз дороже, чем у конкурентов. «Если же вы попытаетесь отказаться от навязанной страховки, вам скажут, что у вас повысится процент, а возможно, откажут и в самом кредите», – сообщил юрист.

Банки предупредили о росте кредитных ставок из-за защиты дохода должников

Согласно закону, выбор страховой компании никак не должен отразиться на стоимости ипотеки, процентном соотношении и одобрении самой сделки.

Ранее был назван способ вернуть банку взятый займ.

Если клиент успел получить деньги, то беспрепятственно расторгнуть договор с банком можно в течение 14 дней после его подписания, что предусматривается законом.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
ТЕГИ:БанкиКредиты
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