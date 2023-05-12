Путин поручил принять меры снижения оттока россиян за рубеж

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, предусматривающий внесение изменений в концепцию миграционной политики на 2019–2025 годы, сообщает пресс-служба Кремля.

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В частности, документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, добавляет пункт о необходимости создать привлекательные финансовые, социальные и прочие «механизмы сохранения человеческого капитала», с целью снизить отток населения из страны, который вырос в 2022 году «под влиянием изменившихся социально-экономических условий».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что более 60% россиян, которые ранее покинули страну, вернулись обратно, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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