Путин поручил принять меры снижения оттока россиян за рубеж

В частности, документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, добавляет пункт о необходимости создать привлекательные финансовые, социальные и прочие «механизмы сохранения человеческого капитала», с целью снизить отток населения из страны, который вырос в 2022 году «под влиянием изменившихся социально-экономических условий».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что более 60% россиян, которые ранее покинули страну, вернулись обратно, сообщает RT.

