Путин поручил принять меры снижения оттока россиян за рубеж
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, предусматривающий внесение изменений в концепцию миграционной политики на 2019–2025 годы, сообщает пресс-служба Кремля.
В частности, документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, добавляет пункт о необходимости создать привлекательные финансовые, социальные и прочие «механизмы сохранения человеческого капитала», с целью снизить отток населения из страны, который вырос в 2022 году «под влиянием изменившихся социально-экономических условий».
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что более 60% россиян, которые ранее покинули страну, вернулись обратно, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru