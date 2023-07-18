Путин поручил принять меры против унижения из-за национальности

Российский лидер Владимир Путин поручил принять дополнительные меры для противодействия дискриминации по национальному признаку в Сети, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на документ на сайте Кремля.

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Данным вопросом будет заниматься Генеральная прокуратура РФ и Роскомнадзор. О результатах проделанной работы президенту должны будут доложить до 1 сентября. Кроме того, Путин поручил Минкультуры и Минобрнауки подготовить предложения о создании в Москве музея народов РФ.

Ранее отель в Санкт-Петербурге был оштрафован на 25 тысяч рублей по административному делу о дискриминации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДискриминацияВладимир Путин

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