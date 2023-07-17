Путин поручил принять меры по увековечиванию памяти участников СВО

Президент России Владимир Путин поручил региональным властям принять дополнительные меры по увековечиванию памяти участников спецоперации на Украине. Документ опубликован на сайте Кремля.

Число бюджетных мест в вузах не уменьшится из-за льгот для участников СВО

«Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации: принять дополнительные меры, направленные на увековечение памяти участников специальной военной операции», - говорится в поручении.

Ответственными назначены главы регионов. Поручение должно быть исполнено до 1 сентября текущего года.

Депутаты Тамбовской областной думы предложили допускать участников СВО к экзаменам на права без посещения автошколы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ВоенныеСпецоперацияВладимир Путин

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