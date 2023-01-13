Путин поручил принять меры для недопущения применения наручников против женщин и детей

Президент РФ Владимир Путин поручил принять меры по недопущению применения наручников в отношении женщин и детей, а также граждан, обвиняемых в ненасильственных преступлениях, сообщает пресс-служба Кремля.

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Соответствующее поручение дано МВД России, Генеральной прокуратуре РФ, Следственному комитету РФ и ФСИН РФ.

«Принять меры по недопущению применения специальных средств ограничения подвижности «Ажур» в отношении женщин, несовершеннолетних, а также лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении ненасильственных преступлений», - говорится в документе.

Ответственными за выполнение поручения назначены глава МВД Владимир Колокольцев, генпрокурор Игорь Краснов, руководитель СК Александыр Бастрыкин и директор ФСИН Аркадий Гостев.

Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 мая 2023 года.

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что стражам порядка запретили надевать наручники на женщин и детей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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