Путин поручил принять меры для недопущения применения наручников против женщин и детей
Президент РФ Владимир Путин поручил принять меры по недопущению применения наручников в отношении женщин и детей, а также граждан, обвиняемых в ненасильственных преступлениях, сообщает пресс-служба Кремля.
Соответствующее поручение дано МВД России, Генеральной прокуратуре РФ, Следственному комитету РФ и ФСИН РФ.
«Принять меры по недопущению применения специальных средств ограничения подвижности «Ажур» в отношении женщин, несовершеннолетних, а также лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении ненасильственных преступлений», - говорится в документе.
Ответственными за выполнение поручения назначены глава МВД Владимир Колокольцев, генпрокурор Игорь Краснов, руководитель СК Александыр Бастрыкин и директор ФСИН Аркадий Гостев.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 мая 2023 года.
Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что стражам порядка запретили надевать наручники на женщин и детей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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