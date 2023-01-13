Путин поручил принять меры для недопущения применения наручников против женщин и детей

В Депздраве Москвы опровергли информацию о дефиците препаратов для пациентов с гепатитом С и ВИЧ

В Ростокине появится новый жилой квартал

Поезда МЦК с 21 по 22 января не будут ходить на участке «Хорошево – Крымская»

В «Дневнике МЭШ» столичных школьников появились обозначения тем ЕГЭ и ОГЭ

Предстоящее Крещение в столице ожидается тёплым и дождливым