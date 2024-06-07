Путин поручил принять закон о креативных индустриях

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) поручил принять федеральный закон, который даст четкую правовую базу креативной индустрии.

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Люди хотят закупать отечественный, произведенный в России товар, отметил российский лидер.

Кроме того, Путин призвал обеспечить защиту интеллектуальной собственности российских разработчиков.

Ранее глава государства в ходе своего выступления заявил, что рост экономических отношений между Россией и странами Азии увеличился на 60% за три года, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
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