Путин поручил представить предложения по защитите учителей от травли в соцсетях

Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля представить предложения по защите чести, достоинства и репутации педагогических работников в социальных сетях.

Мишустин анонсировал дополнительное повышение зарплат учителей

Соответствующее поручение дано правительству страны и Совету при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Среди ответственных за исполнение поручения председатель правительства Михаил Мишустин и глава СПЧ Валерий Фадеев.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал создание в российских школах специальных комиссий по вопросам, связанным с защитой авторитета учителя, передает «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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