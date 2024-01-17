Путин поручил представить предложения по защитите учителей от травли в соцсетях
Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля представить предложения по защите чести, достоинства и репутации педагогических работников в социальных сетях.
Соответствующее поручение дано правительству страны и Совету при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. Среди ответственных за исполнение поручения председатель правительства Михаил Мишустин и глава СПЧ Валерий Фадеев.
Ранее министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал создание в российских школах специальных комиссий по вопросам, связанным с защитой авторитета учителя, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru