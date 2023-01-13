Путин поручил представить предложения по освобождению врачей от воинской обязанности

Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 февраля 2023 года представить предложения по освобождению от исполнения воинской обязанности врачей, призванных на военную службу по мобилизации, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин заявил, что проблемы с обеспечением ВС РФ будут решены

Поручение дано Минобороны РФ, а также Минздраву РФ и органам исполнительной власти Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

«Представить предложения по освобождению от исполнения воинской обязанности протезистов, врачей-ортопедов и врачей иных специальностей, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы РФ», - говорится в документе.

Ранее Путин заявил, что Россия решит все проблемы, которые связаны с обеспечением вооруженных сил, частей, задействованных в специальной военной операции на Украине, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба Кремля
ТЕГИ:ПризывОсвобождениеВрачиМинобороны РФВладимир Путин
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