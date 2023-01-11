Путин заявил, что проблемы с обеспечением ВС РФ будут решены
11 января 202315:42
Россия решит все проблемы, которые связаны с обеспечением вооруженных сил, частей, задействованных в специальной военной операции на Украине. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.
Он отметил, что Россия также продолжит реализацию масштабных социально-экономических программ и планов.
Ранее Владимир Путин заявил, что с Россией в 2022 году не произошло ничего из того, что ей предрекал противник, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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11 января 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru