Путин заявил, что проблемы с обеспечением ВС РФ будут решены

Россия решит все проблемы, которые связаны с обеспечением вооруженных сил, частей, задействованных в специальной военной операции на Украине. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

В Госдуме заявили, что Путин и Суровикин изменили тактику боевых действий на Украине

Он отметил, что Россия также продолжит реализацию масштабных социально-экономических программ и планов.

Ранее Владимир Путин заявил, что с Россией в 2022 году не произошло ничего из того, что ей предрекал противник, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияВладимир Путин
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