Путин заявил, что проблемы с обеспечением ВС РФ будут решены

Он отметил, что Россия также продолжит реализацию масштабных социально-экономических программ и планов.

Ранее Владимир Путин заявил, что с Россией в 2022 году не произошло ничего из того, что ей предрекал противник, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

