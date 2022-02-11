Путин поручил правительству разработать план по развитию научно-популярного туризма
Президент Владимир Путин поручил кабмину разработать план по развитию научно-популярного туризма, предусмотрев возможность возмещать гражданам часть затрат. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Правительству необходимо до 30 апреля исполнить поручение совместно с координационным советом по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию. Ведомствам предстоит разработать и реализовать план мероприятий по развитию научно-популярного туризма в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
В частности, кабмин и координационный совет должны определить источники финансирования этих мероприятий с 2022 года, а также «рассмотреть вопрос о возможности возмещения части затрат граждан на приобретение туристских продуктов».
Кроме того, президент поручил правительству создать условия для привлечения к работе ученых, аспирантов и молодых исследователей из числа иностранных граждан и россиян, проживающих за границей. Это поручение необходимо исполнить до 1 сентября.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
13,5 млн+197 тыс. / сут.
Умерли
338 тыс.+701 / сут.
Выздоровели
10,9 млн+106 тыс. / сут.
- Путин поручил правительству разработать план по развитию научно-популярного туризма
- СМИ: Росфинмониторинг получит доступ к сведениям граждан из ЗАГСа
- Члену ячейки «Хизб ут-Тахрир» в Алуште дали 11,5 года колонии
- Остановка обрушилась на школьницу в центре Калуги из-за снега
- Шестиклассники устроили поножовщину в Мытищах
- ДНР заявила о переброске ВСУ в Донбасс дивизиона С-300 для подготовки наступления
- Отряд ракетных эсминцев ВМС США направляется в Европу для усиления группировки
- Польская PGNiG подала против «Газпрома» встречный иск из-за цен на газ
- За сутки в России выявили новый рекорд по числу заболевших COVID-19
- Собянин: Пик заболеваемости «омикроном» в Москве пройден
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru