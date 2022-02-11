Путин поручил правительству разработать план по развитию научно-популярного туризма

Правительству необходимо до 30 апреля исполнить поручение совместно с координационным советом по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию. Ведомствам предстоит разработать и реализовать план мероприятий по развитию научно-популярного туризма в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

В частности, кабмин и координационный совет должны определить источники финансирования этих мероприятий с 2022 года, а также «рассмотреть вопрос о возможности возмещения части затрат граждан на приобретение туристских продуктов».

Кроме того, президент поручил правительству создать условия для привлечения к работе ученых, аспирантов и молодых исследователей из числа иностранных граждан и россиян, проживающих за границей. Это поручение необходимо исполнить до 1 сентября.



