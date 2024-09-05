Путин поручил построить новые университетские кампусы в трех городах

Президент РФ Владимир Путин предложил построить учебные кампусы в Улан-Удэ, Петропавловске-Камчатском, Чите и расширить кампус Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Соответствующее поручение глава государства дал на пленарном заседании в ходе Восточного экономического форума.

«Началась реализация новых проектов университетских кампусов в Южно-Сахалинске и Хабаровске, но это очевидно недостаточно для Дальнего Востока», - сказал он.

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По словам президента, в таких центрах будут созданы все условия для учебы, работы и проживания студентов. Кроме того, там откроются площадки для молодежного предпринимательства и бизнес-клубы.

«Будем также развивать и университеты в Арктике. В дополнение к уже запущенному проекту кампуса в Архангельске добавиться такой же проект и в Мурманске. Также на базе кампусов будут действовать передовые инженерные школы», - добавил Путин.

Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в интервью каналу «Россия 24» сообщил, что за 15 лет с 2021 по 2036 годы в стране будет построено 40 новых университетских кампусов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:РоссияВладимир Путин

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