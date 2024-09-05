Путин поручил построить новые университетские кампусы в трех городах

По словам президента, в таких центрах будут созданы все условия для учебы, работы и проживания студентов. Кроме того, там откроются площадки для молодежного предпринимательства и бизнес-клубы.

«Будем также развивать и университеты в Арктике. В дополнение к уже запущенному проекту кампуса в Архангельске добавиться такой же проект и в Мурманске. Также на базе кампусов будут действовать передовые инженерные школы», - добавил Путин.

Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в интервью каналу «Россия 24» сообщил, что за 15 лет с 2021 по 2036 годы в стране будет построено 40 новых университетских кампусов, передает «Радиоточка НСН».

