Путин поручил помочь людям в зоне затопления в Херсонской области
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин указал на необходимость помочь людям в зоне затопления в Херсонской области, сообщает РИА Новости.
По его словам, соответствующее поручение российски лидер дал главе МЧС Александру Куренкову.
«Владимир Путин поручил... организовать в зоне затопления... работу по помощи людям и ликвидации последствий этого бедствия», - заключил представитель Кремля.
Ранее Путин назвал разрушение Каховской ГЭС в Херсонской области варварской акцией, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru