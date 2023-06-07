Путин поручил помочь людям в зоне затопления в Херсонской области

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин указал на необходимость помочь людям в зоне затопления в Херсонской области, сообщает РИА Новости.

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По его словам, соответствующее поручение российски лидер дал главе МЧС Александру Куренкову.

«Владимир Путин поручил... организовать в зоне затопления... работу по помощи людям и ликвидации последствий этого бедствия», - заключил представитель Кремля.

Ранее Путин назвал разрушение Каховской ГЭС в Херсонской области варварской акцией, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Администрация Новой Каховки
ТЕГИ:ПомощьМЧСГЭСВладимир ПутинДмитрий Песков

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