Путин назвал стабильным состояние экономики РФ

На совещании с членами правительства российский лидер отметил, что в порядке финансовая и банковская системы страны.

«Мы можем уверенно констатировать, что финансовая, банковская системы страны, экономика в целом, находятся в стабильном состоянии, активно развиваются. У нас есть все основания полагать, что такие темпы будут сохранены и в 2023 году», - заключил он.

Ранее Путин заявил, что в 2022 году с Россией не произошло ничего из того, что ей предрекал противник, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

