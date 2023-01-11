Путин назвал стабильным состояние экономики РФ
Президент РФ ВЛадимир Путин заявил, что экономика России находится в стабильном состоянии, сообщает пресс-служба Кремля.
На совещании с членами правительства российский лидер отметил, что в порядке финансовая и банковская системы страны.
«Мы можем уверенно констатировать, что финансовая, банковская системы страны, экономика в целом, находятся в стабильном состоянии, активно развиваются. У нас есть все основания полагать, что такие темпы будут сохранены и в 2023 году», - заключил он.
Ранее Путин заявил, что в 2022 году с Россией не произошло ничего из того, что ей предрекал противник, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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