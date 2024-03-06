Путин поручил подготовить новую программу расселения аварийного жилья

В ходе совещания по развитию Юга России и Приазовья он указал, что «важно не снижать такую динамику», поэтому правительству было поручено подготовить новую федеральную программу расселения аварийного жилья.

«Уверен, что коллеги в субъектах Федерации активно будут подключаться к этой работе или продолжать эту работу там, где она уже идёт достаточно интенсивно», - заключил глава государства.

Ранее житель пригорода Ноябрьска (ЯНАО) открыл стрельбу после того, как судебным приставы пришли выселять его из аварийного жилья, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

