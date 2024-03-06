Путин поручил подготовить новую программу расселения аварийного жилья

Южные регионы России существенно нарастили объёмы расселения аварийного жилья. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Около половины сетей ЖКХ заменят в РФ при модернизации ЖКХ до 2030 года

В ходе совещания по развитию Юга России и Приазовья он указал, что «важно не снижать такую динамику», поэтому правительству было поручено подготовить новую федеральную программу расселения аварийного жилья.

«Уверен, что коллеги в субъектах Федерации активно будут подключаться к этой работе или продолжать эту работу там, где она уже идёт достаточно интенсивно», - заключил глава государства.

Ранее житель пригорода Ноябрьска (ЯНАО) открыл стрельбу после того, как судебным приставы пришли выселять его из аварийного жилья, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Виталий Аньков
ТЕГИ:Правительство РоссииВладимир ПутинАварийное Жилье

Горячие новости

Все новости

партнеры