Путин поручил подготовить новую программу расселения аварийного жилья
Южные регионы России существенно нарастили объёмы расселения аварийного жилья. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе совещания по развитию Юга России и Приазовья он указал, что «важно не снижать такую динамику», поэтому правительству было поручено подготовить новую федеральную программу расселения аварийного жилья.
«Уверен, что коллеги в субъектах Федерации активно будут подключаться к этой работе или продолжать эту работу там, где она уже идёт достаточно интенсивно», - заключил глава государства.
Ранее житель пригорода Ноябрьска (ЯНАО) открыл стрельбу после того, как судебным приставы пришли выселять его из аварийного жилья, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru