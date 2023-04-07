Путин поручил перенести празднование Дня молодежи

Президент России Владимир Путин поручил перенести празднование Дня молодежи с 27 июня на последнюю субботу месяца. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

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«Администрации президента Российской Федерации обеспечить перенос празднования Дня молодежи с 27 июня на последнюю субботу июня», - сказано в сообщении.

Доклад необходимо предоставить до 1 мая. Ответственным назначен первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

Глава государства 5 апреля подписал указ о проведении в России в феврале-марте 2024 года Всемирного фестиваля молодежи.

Созданное по распоряжению президента «Движение молодежи» 21 марта зарегистрировало свой телеканал. Он получил название «Движ», сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сайт Кремля
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