Путин поручил перенести празднование Дня молодежи
Президент России Владимир Путин поручил перенести празднование Дня молодежи с 27 июня на последнюю субботу месяца. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Администрации президента Российской Федерации обеспечить перенос празднования Дня молодежи с 27 июня на последнюю субботу июня», - сказано в сообщении.
Доклад необходимо предоставить до 1 мая. Ответственным назначен первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.
Глава государства 5 апреля подписал указ о проведении в России в феврале-марте 2024 года Всемирного фестиваля молодежи.
Созданное по распоряжению президента «Движение молодежи» 21 марта зарегистрировало свой телеканал. Он получил название «Движ», сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru