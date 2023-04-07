«Молодежи не хватает»: HR-эксперт объяснил рост спроса на возрастных соискателей

Спрос на сотрудников старше 50 лет объясняется истощением кадрового ресурса и рынка труда. Об этом НСН заявил руководитель «Школы развития карьеры», HR-эксперт Гарри Мурадян.

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Ранее эксперты назвали 2023 год на рынке труда годом «драки за кадры». Отмечается, что многие работодатели обратят внимание на соискателей старше 50 лет. Директор центра карьеры корпорации «Синергия» Анна Рудакова заявила, что во многом эту ситуацию предопределили отъезд мигрантов, частичная мобилизация и выезд части трудоспособного населения за границу. Доля кандидатов старше 50 лет на рынке труда выросла с 5% до 17%, сообщило агентство РИА Новости. Мурадян объяснил такую тенденцию ростом спроса на определенные вакансии.

«Сейчас идет большой спрос на рабочие специальности — токарь, пекарь, закройщик, швея, столяр, оператор ЧПУ, инженер. Раньше на них старались брать сотрудников помоложе. Но сейчас молодых специалистов не хватает, поэтому работодатели вынуждены принимать на работу более возрастных кандидатов. То же самое происходит и в IT-сфере. Если раньше работодатели гнушались сотрудниками в возрасте, сейчас их кандидатуры смело рассматривают. Это объясняется истощением рынка труда и кадрового ресурса», — сказал Мурадян.

По словам собеседника НСН, активно стали брать на работу и подростков.

«Буквально позавчера в Госдуме в первом чтении приняли закон о том, что теперь четырнадцатилетние дети смогут беспрепятственно работать. Если раньше нужно было согласие родителей подростков, а на сбор всех справок уходило два месяца, теперь потребуется лишь одна справка. Молодые люди будут задействованы на простых специальностях, не требующих квалификации», — добавил эксперт.

В заключение Мурадян заявил о дискриминации со стороны работодателей в отношении женщин и возрастных сотрудников.

«Работодатель не жадный, он просто экономный. Зарплата и работников старше 50 лет, и женщин примерно на 20% меньше, чем остальных сотрудников», — подытожил он.

Ранее Мурадян заявил, что в России наметился тренд на увеличение числа работающих подростков, но зачастую работодателям приходится нанимать их в обход закона. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

