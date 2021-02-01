Путин поручил оценить целесообразность создания российского суда по правам человека
1 февраля 202111:03
Президент РФ Владимир Путин поручил до 1 июня проработать вопрос о целесообразности создания российского суда по правам человека. Об этом говорится в документе на сайте Кремля.
Глава государства также поручил Генпрокуратуре проверить информацию правозащитников о «незаконном воздействии» на фигурантов уголовных дел.
Также президент поручил рассмотреть возможность освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим, пишут «Известия».
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1 февраля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru