Путин поручил оценить идею направить туристов в Крым через новые территории РФ

На совещании у президента РФ Владимира Путина он напомнил, что данный маршрут был открыт после теракта на Крымском мосту.

Кондратьев добавил, что информировать автолюбителей о возможности объезда моста можно ещё до въезда на территорию Кубани.

«Нужно оценить эту ситуацию со всех точек зрения, но, конечно, все возможности использовать, с этим я согласен», - ответил ему Путин, добавив, что в этом случае также следует проработать вопрос безопасности граждан.

Ранее министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил, что военные готовы предоставить два десантных корабля для перевозки автомобилей через Керченскую переправу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

