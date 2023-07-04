Путин поручил оценить идею направить туристов в Крым через новые территории РФ
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что вместо Крымского моста автотуристы могут использовать для проезда в Крым транспортный коридор в Крым через новые регионы, сообщает РИА Новости.
На совещании у президента РФ Владимира Путина он напомнил, что данный маршрут был открыт после теракта на Крымском мосту.
Кондратьев добавил, что информировать автолюбителей о возможности объезда моста можно ещё до въезда на территорию Кубани.
«Нужно оценить эту ситуацию со всех точек зрения, но, конечно, все возможности использовать, с этим я согласен», - ответил ему Путин, добавив, что в этом случае также следует проработать вопрос безопасности граждан.
Ранее министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил, что военные готовы предоставить два десантных корабля для перевозки автомобилей через Керченскую переправу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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