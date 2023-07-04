Пробка на Крымском мосту со стороны полуострова ликвидирована

Утром 4 июля длина затора со стороны Крыма составляла 0,1 км, время ожидания — 10 минут. При этом со стороны Краснодарского края образовалась пробка длиной 4 км, автомобили ожидали проезда до 2 часов.

Отмечается, что по состоянию на 12:00 мск пробку со стороны Крыма в сторону Кубани полностью ликвидировали. На пунктах досмотра ожидают около пяти-шести автомобилей. Машины, следующие с полуострова, распределяются на пункте досмотра, служба безопасности оперативно проводит проверки за шесть-семь минут.

Ранее стало известно, что пробка к Крымскому мосту со стороны Кубани сокращается, число постов досмотра увеличилось, а за минувшую ночь проверили 8,6 тысячи автомобилей, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

