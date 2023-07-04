Пробка на Крымском мосту со стороны полуострова ликвидирована
Пробку на подъезде к Крымскому мосту со стороны полуострова устранили, передает ТАСС.
Утром 4 июля длина затора со стороны Крыма составляла 0,1 км, время ожидания — 10 минут. При этом со стороны Краснодарского края образовалась пробка длиной 4 км, автомобили ожидали проезда до 2 часов.
Отмечается, что по состоянию на 12:00 мск пробку со стороны Крыма в сторону Кубани полностью ликвидировали. На пунктах досмотра ожидают около пяти-шести автомобилей. Машины, следующие с полуострова, распределяются на пункте досмотра, служба безопасности оперативно проводит проверки за шесть-семь минут.
Ранее стало известно, что пробка к Крымскому мосту со стороны Кубани сокращается, число постов досмотра увеличилось, а за минувшую ночь проверили 8,6 тысячи автомобилей, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В больнице заявили, что режиссер Митта находится в тяжелом состоянии
- Директор по маркетингу «ВКонтакте» Володин покинул компанию
- Столтенберг останется на посту генсека НАТО до 1 октября 2024 года
- Пробка на Крымском мосту со стороны полуострова ликвидирована
- Путин: Более 80% сделок России и Китая проводится в рублях и юанях
- Путин поддержал вступление Белоруссии в ШОС
- Украинские депутаты получили повестки в военкомат перед заседанием
- Крымчанин получил 3,5 года колонии за контрабанду военной атрибутики на Запад
- Пробки на дорогах от Кубани к Крымскому мосту начали сокращаться
- «Кинопоиск» оштрафовали на миллион рублей за демонстрацию фильмов с ЛГБТ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru