Путин поручил открыть в Севастополе и Бердянске филиалы «Артека»
Президент РФ Владимир Путин поручил открыть в 2023 году филиалы «Международного детского центра «Артек», сообщает пресс-служба Кремля.
Уточняется, что речь идёт о детских центрах «Корсунь» в Севастополе и «Красная гвоздика» в Бердянске Запорожской области.
Правительству РФ поручено предусмотреть на эти цели выделение из федерального бюджета 260,1 млн рублей. Из них на обеспечение деятельности детскому центру «Корсунь» будет направлено 120,4 млн рублей, детскому центру «Красная гвоздика» – 139,7 млн рублей.
Ответственным президент назначил главу кабмина Михаила Мишустина. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 августа 2023 года.
Ранее в детском лагере «Артек» был открыт памятник послу мира - американской школьнице Саманте Смит, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru