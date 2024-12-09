Основной участок ВСМ Москва - Петербург начнут строить в 2025 году
Высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург состоит из семи этапов. Об этом журналистам заявил замглавы Минтранса РФ Алексей Шило.
По его словам, также в проект входят «входы и выходы в Москву и Санкт-Петербург», строительство которых уже стартовало.
Шило отметил, что проектная документация по основному участку, где »предусмотрено эстакадное прохождение самой магистрали и так далее» должна быть готова в первом полугодии 2025 года.
«После этого можно будет уже выходить на физическое строительство», - заключил замминистра.
Ранее первый замминистра транспорта Валентин Иванов заявил, что первый участок ВСМ Москва — Санкт-Петербург от столицы до Твери планируют построить в 2026-2027 годах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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