Путин поручил образовать центр для реабилитации участников СВО

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов страны образовать специальный центр для реабилитации участников специальной военной операции (СВО), сообщает пресс-служба Кремля.

Путин одобрил идею создания центров реабилитации для раненых бойцов

«Образовать специальный центр, ответственный за лекарственное обеспечение, реабилитацию и социализацию, в том числе обучение и переобучение, участников специальной военной операции, здоровью которых в ходе её проведения был нанесён ущерб», - говорится в документе.

Кроме того, глава государства поручил создать систему адресного сопровождения участников специальной военной операции и членов их семей.

Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов РФ, соответствующий доклад следует предоставить до 1 марта 2023 года.

Ранее Путин поручил рассмотреть освобождение от воинской обязанности мобилизованных врачей, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РеабилитацияСпецоперацияПравительство РоссииВладимир Путин
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