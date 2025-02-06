Путин поручил обновить программы по математике и естественным наукам

«Прошу заняться решением этих задач Российскую академию наук, Российскую академию образования, ведущие отечественные образовательные и научные организации», - заявил он на заседании Совета по науке и образованию.

Как подчеркнул Путин, важно, чтобы программы по этим предметам были интересны школьникам.

Ранее помощник президента России и председатель межведомственной комиссии по историческому просвещению Владимир Мединский заявил, что из школьной программы необходимо Обществознание. Он подчеркнул, что этот предмет в нынешнем виде абсолютно бесполезен и никак не пригодится в жизни школьникам, напоминает «Радиоточка НСН».

