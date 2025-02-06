Путин поручил обновить правила приема в вузы на платное обучение с 2026 года

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать новые правила для приемных комиссий на платное обучение в вузах, с целью повышения качества платного приема. Он отметил, что обновленные правила должны быть введены уже в 2026 году.

В ходе заседания Совета по науке и образованию Путин подчеркнул необходимость исключения из платного набора непрофильных направлений, чтобы сосредоточиться на ключевых областях подготовки специалистов. Это позволит улучшить качество образования и повысить эффективность использования бюджетных средств.