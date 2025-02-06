Путин поручил обновить правила приема в вузы на платное обучение с 2026 года
Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать новые правила для приемных комиссий на платное обучение в вузах, с целью повышения качества платного приема. Он отметил, что обновленные правила должны быть введены уже в 2026 году.
В ходе заседания Совета по науке и образованию Путин подчеркнул необходимость исключения из платного набора непрофильных направлений, чтобы сосредоточиться на ключевых областях подготовки специалистов. Это позволит улучшить качество образования и повысить эффективность использования бюджетных средств.
Ранее Министерство науки и высшего образования сообщило, что с 1 сентября 2026 года российские вузы перейдут на обновленную систему высшего образования. К этому времени должны быть подготовлены и утверждены все необходимые правовые акты.
Кроме того, Минобрнауки утвердило новые правила приема в вузы до 2029 года. Согласно этим правилам, приоритетный прием на бюджетные места для программ бакалавриата и специалитета завершится 2-3 августа, основной прием — 6-7 августа, передает «Радиоточка НСН».
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