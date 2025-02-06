Путин призвал отказаться от устаревших программ в вузах

По словам главы государства, такие программы не отвечают потребностям экономики, зачастую из-за них студенты теряют к будущей профессии интерес, а порой совсем бросают обучение.

Так, отметил Путин, на ряде инженерных направлений до 40% учащихся остаются с незаконченным высшим образованием.

Ранее Путин поручил комплексно обновить школьные программы по математике и естественным наукам, сбалансировав учебный материал. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

