Путин призвал отказаться от устаревших программ в вузах

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по науке и образованию заявил о необходимости исключить из вузовской образовательной программы архаичные и устаревшие курсы. Об этом сообщило РИА Новости.

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По словам главы государства, такие программы не отвечают потребностям экономики, зачастую из-за них студенты теряют к будущей профессии интерес, а порой совсем бросают обучение.

Так, отметил Путин, на ряде инженерных направлений до 40% учащихся остаются с незаконченным высшим образованием.

Ранее Путин поручил комплексно обновить школьные программы по математике и естественным наукам, сбалансировав учебный материал. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Вячеславы Прокофьев
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