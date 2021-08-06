Путин поручил к 2023 году отказаться от учебы в третью смену

Владимир Путин поручил полностью отказаться от учебы в три смены в российских школах к 2023-2024 учебному году. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Кроме того, президент поручил правительству обеспечить до конца 2023 года 100-процентную доступность дошкольного образования для детей до трех лет. Соответствующий доклад должен быть подготовлен до 15 декабря 2021 года, а далее — один раз в полгода. Ответственными за исполнение назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и региональные власти.