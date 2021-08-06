Путин поручил к 2023 году отказаться от учебы в третью смену

Владимир Путин поручил полностью отказаться от учебы в три смены в российских школах к 2023-2024 учебному году. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Кроме того, президент поручил правительству обеспечить до конца 2023 года 100-процентную доступность дошкольного образования для детей до трех лет. Соответствующий доклад должен быть подготовлен до 15 декабря 2021 года, а далее — один раз в полгода. Ответственными за исполнение назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и региональные власти.

Учитель оценила траты на подготовку ребенка к школе

А ранее сообщалось, что выплаты по 10 тысяч рублей на детей школьного возраста в России начали перечислять со 2 августа. Начать делать это планировалось в 16 числа, однако Владимир Путин поручил сдвинуть сроки, чтобы у родителей была возможность подготовиться к учебному году. Как сообщил глава Минтруда Антон Котяков, 2 августа деньги будут выплачены на 17 млн детей.

На 10 тысяч рублей могут претендовать семьи, в которых есть дети от 6 до 18 лет, а также дети-инвалиды от 18 до 23 лет, если они продолжают обучаться по основным общеобразовательным программам.

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ФОТО: РИА Новости
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