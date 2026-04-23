Умер режиссер и телеведущий Алексей Пиманов
Российский режиссёр, сценарист, продюсер, журналист, телеведущий и политический деятель, заслуженный артист РФ Алексей Пиманов умер в возрасте 64 лет. Об этом сообщает «Первый канал».
«У него не выдержало сердце... Невосполнимая утрата для нашего коллектива. Выражаем глубокие соболезнования его родным и близким», - говорится в сообщении.
Отмечается, что Пиманов 25 лет вёл программу «Человек и закон», чем запомнился большинству зрителей. При этом он успевал «писать сценарии к фильмам, снимать их и руководить крупным медиахолдингом «Красная звезда».
Ранее в возрасте 89 лет умерла телеведущая и диктор, преподаватель Высшей национальной Школы телевидения Светлана Жильцова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
