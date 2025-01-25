Путин поручил обеспечить предоставление скидки в 50% на авиабилеты детям
Президент России Путин поручил кабмину проработать с российскими авиакомпаниями вопрос предоставления скидки 50% для детей до 12 лет на рейсы за рубеж до 1 февраля.
Кабмину также было поручено представить предложения по установлению льготных тарифов такси для многодетных семей.
Российский лидер также поручил регионам сделать транспорт доступным для семей с колясками к 15 мая.
Ранее глава Минтранса РФ Роман Старовойт заявил, что скидки в 50% на билеты детей с 1 января 2025 года ввели 23 российские авиакомпании, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru