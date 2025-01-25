Путин поручил обеспечить предоставление скидки в 50% на авиабилеты детям

Президент России Путин поручил кабмину проработать с российскими авиакомпаниями вопрос предоставления скидки 50% для детей до 12 лет на рейсы за рубеж до 1 февраля.

«Приток пассажиров»: В авиаотрасли предложили ввести льготы для многодетных семей

Кабмину также было поручено представить предложения по установлению льготных тарифов такси для многодетных семей.

Российский лидер также поручил регионам сделать транспорт доступным для семей с колясками к 15 мая.

Ранее глава Минтранса РФ Роман Старовойт заявил, что скидки в 50% на билеты детей с 1 января 2025 года ввели 23 российские авиакомпании, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Владимир ПутинДетиАвиаперевозчикиАвиаперелеты

Горячие новости

Все новости

партнеры