Российская журналистка покончила с собой у здания МВД

В Нижнем Новгороде у здания МВД покончила с собой главный редактор интернет-издания «Коза Пресс» Ирина Славина, пишет Telegram-канал Baza.

Перед этим она написала в Facebook, что просит «винить в ее смерти Российскую Федерацию».

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Накануне женщина сообщила в соцсетях, что к ней приходили с обыском по делу «Открытой России». По ее словам, у нее забрали все электронные устройства.

«Забрали, что нашли — все флешки, мой ноутбук, ноутбук дочери, компьютер, телефоны — не только мой, но и мужа, — кучу блокнотов, на которых я черкала во время пресс-конференций. Я осталась без средств производства», - отметила журналистка.

После этого она писала, что «все не зря» и благодарила подписчиков за поддержку.

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ФОТО: соцсети Ирины Славиной
ТЕГИ:ЖурналистыСамоубийство
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