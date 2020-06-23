Президент поручил нивелировать рост безработицы к 2021 году
Президент России Владимир Путин констатировал рост безработицы и заявил о необходимости помочь людям вернуться к работе. Такое заявление он сделал во время выступления перед россиянами 23 июня.
По словам главы государства, в 2021 году рынок труда нужно восстановить.
«Это значит, что число безработных в России должно, как минимум, вернуться на докризисный уровень, а лучше, конечно, опуститься ещё ниже», - отметил Путин.
Согласно данным Минтруда РФ, число официально зарегистрированных безработных в России к середине июня выросло до 2,424 миллионов человек при том, что к началу лета этот показатель превышал два миллиона. Общее число безработных граждан превысило 4,5 миллиона человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru