Президент поручил нивелировать рост безработицы к 2021 году

По словам главы государства, в 2021 году рынок труда нужно восстановить.

«Это значит, что число безработных в России должно, как минимум, вернуться на докризисный уровень, а лучше, конечно, опуститься ещё ниже», - отметил Путин.

Согласно данным Минтруда РФ, число официально зарегистрированных безработных в России к середине июня выросло до 2,424 миллионов человек при том, что к началу лета этот показатель превышал два миллиона. Общее число безработных граждан превысило 4,5 миллиона человек.

