Путин поручил наладить систему отпусков для участников спецоперации

По словам Путина, на данный момент в системе «еще не все должным образом организовано», однако вопрос прорабатывается.

В 2023 году депутат Госдумы Нина Останина со ссылкой на письма родственников военных сообщила, что поручение президента об отпусках для всех участников СВО не выполняется. В Министерстве обороны России ответили, что комплекс мероприятий по предоставлению отпусков проводится.

Затем, в январе 2024 года Путин отмечал, что ситуация исправляется. Президент также предложил сохранять за участниками военных действий отпуск, положенный им раз в шесть месяцев, передает «Радиоточка НСН».

