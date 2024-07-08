Путин поручил наладить систему отпусков для участников спецоперации
Президент РФ Владимир Путин призвал наладить систему отпусков для участников специальной военной операции. С соответствующим заявлением он выступил во время встречи с победителями конкурса «Это у нас семейное».
По словам Путина, на данный момент в системе «еще не все должным образом организовано», однако вопрос прорабатывается.
В 2023 году депутат Госдумы Нина Останина со ссылкой на письма родственников военных сообщила, что поручение президента об отпусках для всех участников СВО не выполняется. В Министерстве обороны России ответили, что комплекс мероприятий по предоставлению отпусков проводится.
Затем, в январе 2024 года Путин отмечал, что ситуация исправляется. Президент также предложил сохранять за участниками военных действий отпуск, положенный им раз в шесть месяцев, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru