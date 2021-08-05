Путин поручил «найти золотую середину» при подключении сотовой связи в регионах

Президент России Владимир Путин поручил правительству найти золотую середину между финансированием из бюджета и подключением вышек в регионах за счет мобильных операторов. Об этом он заявил в рамках совещания с членами правительства.

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Таким образом глава государства ответил на выступление главы Минцифры Максута Шадаева, который заявил о том, что операторы вынуждены тратить большие средства на обеспечение связью отдаленных населенных пунктов.

В ходе совещания с членами правительства Путин также отметил, что лесные пожары и наводнения в ряде регионов России — результат изменения климата.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РегионыВладимир Путин
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