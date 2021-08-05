«Приезжайте прямо сейчас»: Путин вызвал министра транспорта Савельева в Кремль

Мосгоризбирком не будет задействовать QR-коды на выборах в сентябре

Стадион «Юность» в Северном Медведкове благоустроят к осени

Более 165 тысяч человек прошли диагностику здоровья в МФЦ за год

Часть набережной Тараса Шевченко станет пешеходной в выходные с 13 августа

Июль в Москве вошел в десятку самых теплых за историю метеонаблюдений