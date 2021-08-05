«Приезжайте прямо сейчас»: Путин вызвал министра транспорта Савельева в Кремль

Президент России во время совещания с членами правительства, которое проходило в формате видеосвязи, пригласил министра транспорта Виталия Савельева лично приехать в Кремль, передает РИА Новости.

Глава Минтранса попросил президента поддержать изменения законодательства, которые позволят перевести в цифровой формат 90% перевозочных документов на автомобиле, что существенно ускорит перемещение товаров.

«Подъезжайте прямо сейчас ко мне, доложите мне лично. Я в Кремле сейчас», - ответил президент.


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ФОТО: сайт Кремля
ТЕГИ:МинистрыВладимир Путин
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