«Приезжайте прямо сейчас»: Путин вызвал министра транспорта Савельева в Кремль
Президент России во время совещания с членами правительства, которое проходило в формате видеосвязи, пригласил министра транспорта Виталия Савельева лично приехать в Кремль, передает РИА Новости.
Глава Минтранса попросил президента поддержать изменения законодательства, которые позволят перевести в цифровой формат 90% перевозочных документов на автомобиле, что существенно ускорит перемещение товаров.
«Подъезжайте прямо сейчас ко мне, доложите мне лично. Я в Кремле сейчас», - ответил президент.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru