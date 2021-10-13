Сборная Москвы стала лучшей на чемпионате по многоборью среди спасателей
Спасатели Москвы заняли первое место на чемпионате по многоборью спасателей среди поисково-спасательных формирований РФ. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
Первенство проходило в Севастополе с 1 по 11 октября, за победу боролись 20 команд из разных российских городов. Столичная сборная департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности завоевала первое место, специалисты МЧС из Удмуртии стали вторыми, спасатели из Сибири заняли третье место.
«В состав команды вошли спортсмены из Пожарно-спасательного центра столицы и Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах: Андрей Саратовкин и Алексей Должанский из аварийно-спасательного отряда №2, Павел Грищенков из АСО №6, Александр Ворожейкин, Денис Егоров и Александр Другов из аварийно-спасательного отряда №8, Артем Синицкий из ПСО №205, сотрудник поисково-спасательной станции "Озеро Бездонное" Евгений Гришанов и представитель АСО №5 Аркадий Темнов», — отметили в пресс-службе московского департамента.
В рамках соревнований спасатели участвовали в кросс-эстафете, выполняли комплексное силовое упражнение на перекладине, демонстрировали навыки по ведению поисково-спасательных работ в горнолесной местности. Кроме того, специалисты оказывали помощь условным пострадавшим на воде, под завалами и в транспорте.
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