Путин поручил контролировать рынок компьютерных игр
Создание механизмов контроля за рынком компьютерных игр включили в основы госполитики в области исторического просвещения. Соответствующий документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, подписал президент РФ Владимир Путин.
Отмечается, что это необходимо для «совершенствованием механизмов государственного управления в области исторического просвещения».
«Для исключения неконтролируемого распространения цифровых продуктов, создающих искаженное представление о событиях отечественной и мировой истории, а также о месте и роли России в мире», - сказано в документе.
Ранее Путин поручил организовать мониторинг представленной в видеоиграх информации на предмет соответствия законодательству России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru