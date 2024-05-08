Путин поручил контролировать рынок компьютерных игр

Создание механизмов контроля за рынком компьютерных игр включили в основы госполитики в области исторического просвещения. Соответствующий документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, подписал президент РФ Владимир Путин.

Путин поручил рассмотреть вопрос о производстве игровых приставок

Отмечается, что это необходимо для «совершенствованием механизмов государственного управления в области исторического просвещения».

«Для исключения неконтролируемого распространения цифровых продуктов, создающих искаженное представление о событиях отечественной и мировой истории, а также о месте и роли России в мире», - сказано в документе.

Ранее Путин поручил организовать мониторинг представленной в видеоиграх информации на предмет соответствия законодательству России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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