Путин поручил рассмотреть вопрос о производстве игровых приставок
Президент РФ Владимир Путин поручил российскому правительству июня рассмотреть вопрос об организации производства в стране игровых приставок и консолей. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Также в поручении говорится о создании «операционной системы и облачной системы доставки игр и программ пользователям».
Ответственным назначен глава кабинета министров РФ Михаил Мишустин. Срок исполнения - 15 июня 2024 года.
Ранее бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин предложил Путину создать отечественный аналог футбольного симулятора FIFA, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru