Путин поручил рассмотреть вопрос о производстве игровых приставок

Президент РФ Владимир Путин поручил российскому правительству июня рассмотреть вопрос об организации производства в стране игровых приставок и консолей. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

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Также в поручении говорится о создании «операционной системы и облачной системы доставки игр и программ пользователям».

Ответственным назначен глава кабинета министров РФ Михаил Мишустин. Срок исполнения - 15 июня 2024 года.

Ранее бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин предложил Путину создать отечественный аналог футбольного симулятора FIFA, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:Владимир ПутинРоссияКомпьютерные Игры

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