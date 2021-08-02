Учитель оценила траты на подготовку ребенка к школе
Учитель года-2005, педагог московской школы №1741 Юлия Марчук оценила траты на подготовку ребенка к школе. По ее словам, родители часто покупают много лишнего.
Марчук рекомендовала в первую очередь обеспечить ребенка ручками, тетрадями, учебными пособиями. Она отметила, что с покупкой спортивного костюма можно повременить поскольку ребенок продолжит расти.
Таким образом, учитель в эфире «Радио 1» ответила на вопрос, достаточно ли 10 тысяч рублей для подготовки ребенка к школе.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,3 млн+23 508 / сут.
Умерли
160 тыс.+785 / сут.
Выздоровели
5,6 млн+14 893 / сут.
- «Школьные» выплаты получили родители 17,4 млн российских детей
- Белорусская легкоатлетка Тимановская вылетит из Токио в Польшу 4 августа
- В Турции взяли под контроль 137 лесных пожаров
- Карпин уходит с поста главного тренера ФК «Ростов»
- Три человека погибли в результате урагана в Тверской области
- США и ряд стран Европы выступили с заявлением против «Северного потока-2»
- Уголовное дело возбуждено по факту гибели рабочих на комбинате под Ростовом
- Американский дипломат пригрозил войти в территориальные воды Крыма
- Число погибших в ДТП в Турции россиян выросло до четырех
- В Петербурге назвали долю заболевших COVID-19 среди привитых
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru