Учитель оценила траты на подготовку ребенка к школе

Учитель года-2005, педагог московской школы №1741 Юлия Марчук оценила траты на подготовку ребенка к школе. По ее словам, родители часто покупают много лишнего.

Марчук рекомендовала в первую очередь обеспечить ребенка ручками, тетрадями, учебными пособиями. Она отметила, что с покупкой спортивного костюма можно повременить поскольку ребенок продолжит расти.

Таким образом, учитель в эфире «Радио 1» ответила на вопрос, достаточно ли 10 тысяч рублей для подготовки ребенка к школе.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:Школа
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