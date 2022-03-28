Путин поручил изменить условия льготной ипотеки на новостройки

Правительству следует установить процентную ставку по ипотечным жилищным кредитам при покупке жилья на первичном рынке на уровне не более 12% годовых. При этом максимальный размер займа не должен превышать 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, 6 млн рублей — для остальных регионов, пишет Ura.ru. Новые условия будут действовать до 1 июля, отмечает телеканал «360».

Кроме того, кабмину поручено сохранить действующие условия льготной ипотеки для семей с детьми, а также программы дальневосточной и сельской ипотеки.

Поручение президента должно быть исполнено до 31 марта.

