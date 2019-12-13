Путин поручил избавить больницы от бумажных документов

Поэтапный переход от бумажных к электронным документам в медицине к 15 апреля 2020 года поручил обеспечить Владимир Путин. Об этом сообщается на сайте Кремля. Изменения должны происходить при условии готовности медицинских организаций и надлежащей «защищенности информационных систем в сфере здравоохранения».

Также президент поручил представить предложения о передаче специалистам, имеющим среднее медицинское образование, отдельных функций врача. Помимо этого, по поручению президента должны быть разработаны и направлены в регионы рекомендации по оснащению медколледжей современным оборудованием, в том числе симуляционным.

К слову, 19 сентября в Тульской области стал доступен сервис, позволяющий пациентам получать доступ к электронным меддокументам. Это регион стал одним из первых в России, где была внедрена эта технология. Сервис разработан на основе Единой государственной информационной системы здравоохранения.