Путин поручил избавить больницы от бумажных документов

13 декабря 201918:55

Поэтапный переход от бумажных к электронным документам в медицине к 15 апреля 2020 года поручил обеспечить Владимир Путин. Об этом сообщается на сайте Кремля. Изменения должны происходить при условии готовности медицинских организаций и надлежащей «защищенности информационных систем в сфере здравоохранения».

Также президент поручил представить предложения о передаче специалистам, имеющим среднее медицинское образование, отдельных функций врача. Помимо этого, по поручению президента должны быть разработаны и направлены в регионы рекомендации по оснащению медколледжей современным оборудованием, в том числе симуляционным.

К слову, 19 сентября в Тульской области стал доступен сервис, позволяющий пациентам получать доступ к электронным меддокументам. Это регион стал одним из первых в России, где была внедрена эта технология. Сервис разработан на основе Единой государственной информационной системы здравоохранения.

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Ранее НСН писала, что в России разрабатывается специальный сервис, который позволит жителям страны обращаться в медицинские организации без полиса ОМС. Об этом рассказали в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования, подчеркнув, что работа над сервисом ведётся совместно с территориальным фондом ОМС Московской области. Нововведение позволит жителям страны предоставлять в поликлиниках лишь паспорт. Действие страховки граждан будут проверять в режиме реального времени в регистратурах медчреждений.

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Фото: Телеканал 360
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