Жители Москвы выбрали первые 50 поликлиник для капремонта

Выбраны первые поликлиники, в которых будет проведен капитальный ремонт в соответствии с «Новым московским стандартом поликлиник». Власти города предложили жителям проголосовать на портале «Активный гражданин». По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, на данный момент отобрано 50 медучреждений. Ремонт в них проведут в 2020 году. Заммэра уточнила, что это поликлинике, находящиеся в тех районах, где программу поддержали более 75% участников.

В опросе приняли участие более 212 тыс. человек. В целом программу поддержали более 70% проголосовавших.

Ракова добавила, что новый стандарт московской поликлиники учитывает все аспекты работы. Была проведена работа с врачами, чтобы им было комфортно работать.

В следующем году на обновление медицинского оборудования предусмотрено более 51 млрд рублей, часть из которых пойдет на закупку оборудования в поликлиники.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил модернизировать столичные поликлиники.

