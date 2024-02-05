Путин поручил ФСБ рассмотреть вопрос о расширении направлений подготовки женщин

Президент Владимир Путин поручил ФСБ рассмотреть вопрос о расширении списка специальностей и направлений подготовки женщин. Об этом сообщили в Кремле.

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В поручении отмечается, что ведомству предстоит рассмотреть возможность расширения перечня специальностей и направлений, по которым лиц женского пола принимают на обучение в «Академию Федеральной службы безопасности Российской Федерации» по программам высшего образования, в частности, в сфере информационной безопасности.

Соответствующий доклад необходимо предоставить президенту до 1 июня. Ответственным за исполнение поручения назначен директор ФСБ Александр Бортников.

Ранее Владимир Путин поручил обеспечить подготовку специалистов мирового уровня в области искусственного интеллекта, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
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