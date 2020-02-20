Путин поручил ФСБ обеспечить максимальную защиту празднования Дня Победы

Обеспечить максимальный уровень безопасности во время празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне – такую задачу Владимир Путин поставил перед ФСБ. Об этом российский лидер заявил на коллегии ведомства, сообщает РЕН ТВ.

В этом году парад, посвященный годовщине Победы, продлится полтора часа — на 30 минут дольше, чем в 2019-ом. В торжественном мероприятии примут участие 15 тыс. человек и 375 единиц наземной и авиатехники.