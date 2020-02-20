Путин поручил ФСБ обеспечить максимальную защиту празднования Дня Победы
Обеспечить максимальный уровень безопасности во время празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне – такую задачу Владимир Путин поставил перед ФСБ. Об этом российский лидер заявил на коллегии ведомства, сообщает РЕН ТВ.
В этом году парад, посвященный годовщине Победы, продлится полтора часа — на 30 минут дольше, чем в 2019-ом. В торжественном мероприятии примут участие 15 тыс. человек и 375 единиц наземной и авиатехники.
К слову, в 2020 году в России будут отмечать юбилей победы в Великой Отечественной войне. На торжественные мероприятия в Москву приглашены лидеры зарубежных стран. В частности, в столицу приедет президент Молдавии Игорь Додон. Он отметил, что в Параде Победы будут участвовать и молдавские военные из почетного караула президента. Между тем, приглашение также приняли президент Сербии Александр Вучич, рассказал в начале декабря Путин. По словам премьер-министра Чехии, в этот день торжества посетит и президент Милош Земан. Президент США Дональд Трамп также выразил желание приехать в Москву на 75-летие Победы, если позволит график.
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