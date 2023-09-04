Путин поручил доложить о закупках российских автомобилей для чиновников
Президент России Владимир Путин поручил правительству доложить о мерах по закупке для чиновников отечественных высоколокализованных автомобилей.
Кабинету министров совместно с Управлением делами президента поручено принять меры, направленные на приоритетное использование чиновниками российских автомобилей. Об этом говорится на сайте Кремля.
Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Оно должно быть исполнено до 1 февраля 2024 года.
Как сообщает «Радиоточка НСН», Путин ранее заявил, что все российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru