Путин поручил доложить о закупках российских автомобилей для чиновников

Кабинету министров совместно с Управлением делами президента поручено принять меры, направленные на приоритетное использование чиновниками российских автомобилей. Об этом говорится на сайте Кремля.

Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Оно должно быть исполнено до 1 февраля 2024 года.

Как сообщает «Радиоточка НСН», Путин ранее заявил, что все российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях.

