Путин поручил доложить о закупках российских автомобилей для чиновников

Президент России Владимир Путин поручил правительству доложить о мерах по закупке для чиновников отечественных высоколокализованных автомобилей.

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Кабинету министров совместно с Управлением делами президента поручено принять меры, направленные на приоритетное использование чиновниками российских автомобилей. Об этом говорится на сайте Кремля.

Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Оно должно быть исполнено до 1 февраля 2024 года.

Как сообщает «Радиоточка НСН», Путин ранее заявил, что все российские чиновники должны ездить на отечественных автомобилях.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
ТЕГИ:ЧиновникиАвтомобилиВладимир Путин

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