Путин порадовался отсутствию в российской еде насекомых
Президент Владимир Путин отметил, что в России под «едой будущего» подразумевается хлеб, а не продукты с использованием насекомых. Об этом глава государства заявил в ходе открытия по видеосвязи завода глубокой переработки масличных культур под Белгородом.
Путин обратил внимание на табло «Еда будущего» на предприятии. По словам президента, в некоторых зарубежных странах под этим подразумевается пища с использованием насекомых.
«А у вас все это ведет к работе в области кондитерского производства, хлебобулочных изделий», - с удовлетворением заметил Путин.
В декабре 2023 года Роспотребнадзор поддержал идею маркировать продукты с использованием насекомых. В Росрыболовстве уверяли, что подобную пищу будут использовать исключительно для корма животных и рыб, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru